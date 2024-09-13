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Дешево не буде: у Мінагрополітики дали прогноз щодо цін на овочі та картоплю

Україна, П'ятниця 13 вересня 2024 10:29
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Дешево не буде: у Мінагрополітики дали прогноз щодо цін на овочі та картоплю Фото: Ціни на овочі в Україні падати не будуть (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Дуже низьких цін на овочі в Україні цього року не очікується. На вартість впливатимуть витрати на зберігання.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на дискусію, яку організував Центр економічної стратегії (ЦЕС).

"Ми в принципі по більшості овочевих культур маємо власне забезпечення. Немає перевиробництва, тому і не бачимо мегадешевих цін на овочі, в тому числі на картоплю. Але його достатньо десь по балансу. З точки зору об’єктивної собівартості виробництва ціна спів ставна", - сказав він.

Висоцький заявив, що значного імпорту чи експорту не передбачається, "плюс-мінус ми на рівні з внутрішнім ринком".

"Не буде таких екстрацін, як у 22-му, коли ми різко тимчасово втратили лівобережну частину Херсонщини і Запоріжжя. Але і не буде якихось меганизьких цін, тому що адаптувалися. Виробники розуміють, що споживання знизилося", - додав чиновник.

Висоцький нагадав, що ціни на овочі будуть традиційно підвищуватися до весни через витрати на зберігання. За його словами, електрика буде дорогою, тому вплив витрат буде більшим, ніж попереднього року.

Інфляція в Україні

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у серпні 2024 року зросли на 0,6%. Річна інфляція прискорилася до 7,5%. За даними Держстату, овочі подорожчали за місяць на 5,2%, за рік - на 36%.

Минулого року ціни на овочі в Україні були надзвичайно низькими через рекордний врожай.

Як зазначили в НБУ, зростання цін на сирі продукти харчування відновилося - до 3,7% р/р. НБУ прогнозує, інфляційний тиск зберігатиметься й у наступні місяці через збільшення витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, поетапне підвищення акцизів та ефекти перенесення девальвації гривні в попередні місяці.

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Державна служба статистики Ціни на продукти
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