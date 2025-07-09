Рост цен на продукты в Украине ускорился до 23%. Что подорожало больше всего
Средние цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Украине в июне 2025 года по сравнению с июнем прошлого года выросли на 23,2%. Подорожали все продукты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).
Такими образом продовольственная инфляция значительно обогнала общую, которая в июне замедлилась до 14,3%.
По данным статистического ведомства, за последний год среди продуктов больше всего подорожали яйца - на 59,2%.
Кроме того, фрукты подорожали на 51,7%, подсолнечное масло - 33,6%, сливочное масло -на 28,3%, овощи - на 24,2%.
Цены на мясо и мясопродукты выросли на 22,9%, на хлеб на 21,9%, на молоко - на 20,9%, на безалкогольные напитки - на 20,3%, на сыр и творог - на 17,9%.
Хлебопродукты подорожали на 17,9%, рыба и продукты из рыбы на 13,3%, макаронные изделия - на 11,2%, сахар - на 9,1 %.
Продуктовая инфляция в Украине
По данным НБУ, продовольственная инфляция стремительно ускорилась в 2024 году из-за эффектов жаркой погоды без дождей летом и осенью. Это сказалось на урожайности, сроках созревания и качественных параметрах продовольственной продукции, в первую очередь, ряде овощей и фруктов.
В мае 2025 года на ценах на продовольствие дополнительно сказались весенние заморозки, повлиявшие на стоимость первых партий овощей и фруктов нового урожая.
НБУ прогнозирует, что в дальнейшем инфляция будет постепенно замедляться. Летом инфляция начнет снижаться по широкому спектру товаров и услуг. Этому будут способствовать поступление новых урожаев, лучшая, чем в прошлом году, ситуация в энергетике, уменьшение мировых цен на нефть.
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