Рост цен на продукты в Украине ускорился до 23%. Что подорожало больше всего

Средние цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Украине в июне 2025 года по сравнению с июнем прошлого года выросли на 23,2%. Подорожали все продукты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

Такими образом продовольственная инфляция значительно обогнала общую, которая в июне замедлилась до 14,3%.

По данным статистического ведомства, за последний год среди продуктов больше всего подорожали яйца - на 59,2%.

Кроме того, фрукты подорожали на 51,7%, подсолнечное масло - 33,6%, сливочное масло -на 28,3%, овощи - на 24,2%.

Цены на мясо и мясопродукты выросли на 22,9%, на хлеб на 21,9%, на молоко - на 20,9%, на безалкогольные напитки - на 20,3%, на сыр и творог - на 17,9%.

Хлебопродукты подорожали на 17,9%, рыба и продукты из рыбы на 13,3%, макаронные изделия - на 11,2%, сахар - на 9,1 %.

