ua en ru
Ср, 09 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Рост цен на продукты в Украине ускорился до 23%. Что подорожало больше всего

Украина, Среда 09 июля 2025 15:35
UA EN RU
Рост цен на продукты в Украине ускорился до 23%. Что подорожало больше всего Фото: Продукты в Украине за год подорожали на 23% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Средние цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Украине в июне 2025 года по сравнению с июнем прошлого года выросли на 23,2%. Подорожали все продукты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

Такими образом продовольственная инфляция значительно обогнала общую, которая в июне замедлилась до 14,3%.

По данным статистического ведомства, за последний год среди продуктов больше всего подорожали яйца - на 59,2%.

Кроме того, фрукты подорожали на 51,7%, подсолнечное масло - 33,6%, сливочное масло -на 28,3%, овощи - на 24,2%.

Цены на мясо и мясопродукты выросли на 22,9%, на хлеб на 21,9%, на молоко - на 20,9%, на безалкогольные напитки - на 20,3%, на сыр и творог - на 17,9%.

Хлебопродукты подорожали на 17,9%, рыба и продукты из рыбы на 13,3%, макаронные изделия - на 11,2%, сахар - на 9,1 %.
Рост цен на продукты в Украине ускорился до 23%. Что подорожало больше всего

Продуктовая инфляция в Украине

По данным НБУ, продовольственная инфляция стремительно ускорилась в 2024 году из-за эффектов жаркой погоды без дождей летом и осенью. Это сказалось на урожайности, сроках созревания и качественных параметрах продовольственной продукции, в первую очередь, ряде овощей и фруктов.

В мае 2025 года на ценах на продовольствие дополнительно сказались весенние заморозки, повлиявшие на стоимость первых партий овощей и фруктов нового урожая.

НБУ прогнозирует, что в дальнейшем инфляция будет постепенно замедляться. Летом инфляция начнет снижаться по широкому спектру товаров и услуг. Этому будут способствовать поступление новых урожаев, лучшая, чем в прошлом году, ситуация в энергетике, уменьшение мировых цен на нефть.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на продукты Государственная служба статистики
Новости
Почти все летело на Луцк: что известно о масштабной атаке РФ дронами и "Кинжалами"
Почти все летело на Луцк: что известно о масштабной атаке РФ дронами и "Кинжалами"
Аналитика
Вето Венгрии, помощь Украине, вступление в ЕС до 2030 года – интервью с еврокомиссаром Мартой Кос
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Вето Венгрии, помощь Украине, вступление в ЕС до 2030 года – интервью с еврокомиссаром Мартой Кос