Зростання реальних зарплат українців сповільнилося: у чому причина

Зарплата та доходи

За відсутності офіційних даних Держстату НБУ оцінював доходи за такими показниками, як середня пенсія, середня зарплата для нарахування пенсії від Пенсійного фонду України, єдиний соціальний внесок (ЄСВ) загальний, ЄСВ приватного сектору, податок на доходи приватних осіб (ПДФО).

Як зазначили в НБУ, згідно з опитуванням Інституту економічних досліджень, оцінки складності пошуку працівників стабілізувалися на високому рівні.

За опитуванням Advanter, у середньому штати компаній у серпні були укомплектовані на 71%, причому ситуація не поліпшувалася (74% у травні 2024 року).

Ринок праці

За даними НБУ, кількість нових вакансій надалі зростає порівняно з минулим роком, зокрема у великих містах, завдяки пожвавленню економічної активності.

"Водночас падіння кількості нових резюме припинилося, що може свідчити про активізацію пошуку роботи українцями", - йдеться в огляді.