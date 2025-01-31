Рост реальных зарплат украинцев резко замедлился: чего ждать в 2025 году

Реальные зарплаты украинцев в 2024 году выросли на 14,4%. Однако ускорение инфляции привело к снижению темпов, и эта тенденция усилится в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет " Национального банка Украины (октябрь 2024 года).

1Как отмечается в отчете, дефицит кадров стимулировал дальнейший рост оплаты труда, который, по оценкам НБУ, продолжался до конца 2024 года, однако постепенно замедлялся.

Уже в III квартале 2024 года реальные зарплаты превысили довоенные уровни в большинстве видов экономической деятельности. По оценкам НБУ, реальные зарплаты выросли на 14,2%.



"В IV квартале темпы роста реальных зарплат снизились до однозначного уровня как вследствие роста инфляции, так и меньшего дефицита рабочей силы, который однако остается значительно выше, чем до полномасштабного вторжения", - говорится в отчете.

Обновленный прогноз НБУ

По данным НБУ, средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 году выросла на 17,4%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,7%.

По оценке НБУ, в 2024 году номинальная зарплата выросла на 22%, реальная - на 14,4%.

НБУ ожидает, что в 2025 году рост номинальной зарплаты составит на 16,7% (предыдущий прогноз - 16,0%), реальной - на 3,8% (6,5%).

Средняя зарплата в 2025 году составит 24,8 тысяч гривен.

НБУ ожидает, что в 2026 году номинальная зарплата вырастет на 10,6%, реальная - на 4,2%. В 2027 году номинальная зарплата вырастет на 8,0%, реальная - на 3,0%.