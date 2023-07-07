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Зростання попиту на робочу силу в Україні призвело до підвищення заплат, - НБУ

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Україна, П'ятниця 07 липня 2023 10:34
Зростання попиту на робочу силу в Україні призвело до підвищення заплат, - НБУ Фото: попит на робочу силу призвів до підвищення зарплат (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У червні 2023 року в Україні продовжилася тенденція підвищення попиту на робочу силу. Це зумовило відновлення зростання зарплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (липень 2023 року).

"Зростання кількості вакансій свідчило про посилення попиту на робочу силу. Це частково пояснюється сезонним пожвавленням у будівництві та сільському господарстві", - йдеться в огляді.

Зростання попиту на робочу силу в Україні призвело до підвищення заплат, - НБУ

Водночас, за даними сайтів, пропозиція робочої сили залишалася стабільною.

Зростання попиту на робочу силу в Україні призвело до підвищення заплат, - НБУ

За опитуваннями Соціологічної групи "Рейтинг", частка тих, хто не працює, скоротилася порівняно з початком 2023 року (більш помітно - серед ВПО).

Зростання попиту на робочу силу в Україні призвело до підвищення заплат, - НБУ

"Посилення конкуренції за робочу силу та збереження диспропорцій на ринку праці (регіональних та кваліфікаційних), пов'язаних зокрема із досі активною міграцією, на тлі низької бази порівняння зумовило відновлення зростання зарплат", - йдеться в огляді.

Зростання попиту на робочу силу в Україні призвело до підвищення заплат, - НБУ

Зарплати в Україні

За даними НБУ, реальні зарплати (з урахуванням інфляції) у приватному секторі України практично припинили падіння. Однак подальше їх зростання стримуватиметься складним фінансовим станом підприємств та високим рівнем невизначеності.

НБУ прогнозує, що середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросте на 21,9%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,7%.

За даними ПФУ, у березні номінальна зарплата зросла на 3,1%, в то час як реальна (з урахування інфляції) впала на 18%.

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