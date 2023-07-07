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Рост спроса на рабочую силу в Украине привел к повышению зарплат, - НБУ

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Украина, Пятница 07 июля 2023 10:34
Рост спроса на рабочую силу в Украине привел к повышению зарплат, - НБУ Фото: спрос на рабочую силу привел к повышению зарплат (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В июне 2023 г. в Украине продолжилась тенденция повышения спроса на рабочую силу. Это обусловило возобновление роста зарплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обозр НБУ (июль 2023 года).

"Рост количества вакансий свидетельствовал об усилении спроса на рабочую силу. Это частично объясняется сезонным оживлением в строительстве и сельском хозяйстве", - говорится в обзоре.

Рост спроса на рабочую силу в Украине привел к повышению зарплат, - НБУ

В то же время, по данным сайтов, предложение рабочей силы оставалось стабильным.

Рост спроса на рабочую силу в Украине привел к повышению зарплат, - НБУ

По опросам Социологической группы "Рейтинг", доля неработающих сократилась по сравнению с началом 2023 года (более заметно - среди ВПЛ).

Рост спроса на рабочую силу в Украине привел к повышению зарплат, - НБУ

"Ужесточение конкуренции за рабочую силу и сохранение диспропорций на рынке труда (региональных и квалификационных), связанных в частности с до сих пор активной миграцией, на фоне низкой базы сравнения обусловило возобновление роста зарплат", - говорится в обзоре.

Рост спроса на рабочую силу в Украине привел к повышению зарплат, - НБУ

Зарплаты в Украине

По данным НБУ реальные зарплаты (с учетом инфляции) в частном секторе Украины практически прекратили падение. Однако дальнейший их рост сдерживается сложным финансовым состоянием предприятий и высоким уровнем неопределенности.

НБУ прогнозирует, что средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 году вырастет на 21,9%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,7%.

По данным ПФУ, в марте номинальная зарплата выросла на 3,1%, в то время как реальная (с учетом инфляции) упала на 18%.

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