Зростання неминуче. Що буде з курсом долара, якщо НБУ його відпустить: прогноз експерта

Якщо Національний банк вирішить відмовитися від фіксованого курсу, який тримається на рівні 36,6 вже більше року, це призведе до стрибка долара. Але зростання може бути короткотривалим через можливості НБУ.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав економіст Борис Кушнірук.

"Якщо вони (НБУ, - ред.) відпустять курс, безперечно курс стрибне. Потім він відкотиться назад, так завжди буває", - сказав він, зазначивши, що населення може програти.

За його словами, валютний ринок в Україні повністю залежить від Нацбанку, тому значення курсу "може бути будь-яким".

"Яким захоче Нацбанк, таким воно і буде. Немає ринку. Ринок - це НБУ, можна сказати, перефразовуючи відому фразу", - додав він.

Економіст зазначив, що в умовах відсутності ринку регулювати по суті все рівно буде Нацбанк.

Кушнірук вважає, що готівковий курс долара знижувався довгий час через те, що НБУ почав знімати обмеження щодо перетоку валюти з міжбанківського ринку, де тримається фіксований курс (36,6 гривень +1%), на готівковий

Необхідність девальвації

Кушнірук зазначив, що на цей рік в Україні прогнозується негативний торгівельний баланс на 20 млрд доларів, який буде покриватися за рахунок інтервенцій НБУ. Тому девальвація потрібна, але у заздалегідь оголошених параметрах, відомих усім учасникам.

Відмову від фіксованого курсу Кушнірук вважає "абсурдним кроком", але не виключив, що НБУ його зробить. За його словами, поки існує величезний дисбаланс між попитом та пропозицією, фактично курс визначає Нацбанк. "В умовах, коли у вас така залежність від Нацбанку, ні про яке вільне курсоутворення, не може бути й мови", - сказав експерт.

Як зазначив економіст, навіть після завершення війни перші рік-півтора НБУ зобов’язаний був би поступово девальвувати гривню. "Але прогнозовано та планово", - додав він.

Зростання курсу долара

Нагадаємо, НБУ планує перейти до гнучкого курсу долара, що передбачає контроль і при необхідності коригування ситуації на ринку.

Зокрема, НБУ, "у міру формування належних макроекономічних та фінансових передумов НБУ відійде від фіксації офіційного курсу до більшої гнучкості обмінного курсу, коливання якого мають відображати зміни попиту та пропозиції валюти на ринку".

Терміни переходу до гнучкого курсоутворення НБУ не називає, наголошуючи, що це станеться "у перспективі".