Рост неизбежен. Что будет с курсом доллара, если НБУ его отпустит: прогноз эксперта

Если Национальный банк решит отказаться от фиксированного курса, который держится на уровне 36,6 уже больше года, это приведет к скачку доллара. Но рост может быть кратковременным из-за возможностей НБУ.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал экономист Борис Кушнирук.

"Если они (НБУ, - ред.) отпустят курс, бесспорно курс прыгнет. Потом он откатится назад, так всегда бывает", - сказал он, отметив, что население может проиграть.

По его словам, валютный рынок в Украине полностью зависит от Нацбанка, поэтому значение курса может быть любым.

"Каким захочет Нацбанк, таким оно и будет. Нет рынка. Рынок - это НБУ, можно сказать, перефразируя известную фразу", - добавил он.

Экономист отметил, что в условиях отсутствия рынка регулировать, по сути, все равно будет Нацбанк.

Кушнирук считает, что наличный курс доллара снижался долгое время из-за того, что НБУ начал снимать ограничения по перетоку валюты с межбанковского рынка, где держится фиксированный курс (36,6 гривен +1%), на наличный

Необходимость девальвации

Кушнирук отметил, что на текущий год в Украине прогнозируется отрицательный торговый баланс на 20 млрд долларов, который будет покрываться за счет интервенций НБУ. Поэтому девальвация нужна, но в предварительно объявленных параметрах, известных всем участникам.

Отказ от фиксированного курса Кушнирук считает "абсурдным шагом", но не исключил, что НБУ его сделает. По его словам, пока существует огромный дисбаланс между спросом и предложением фактически курс определяет Нацбанк. "В условиях, когда у вас такая зависимость от Нацбанка, ни о каком свободном курсообразовании, не может быть и речи", - сказал эксперт.

Как отметил экономист, даже после завершения войны первые год-полтора НБУ обязан был бы постепенно девальвировать гривну. "Но прогнозируемо и планово", - добавил он.

Рост курса доллара

Напомним, НБУ планирует перейти к гибкому курсу доллара, предусматривающему контроль и при необходимости корректировку ситуации на рынке.

В частности, НБУ, "по мере формирования надлежащих макроэкономических и финансовых предпосылок, НБУ отойдет от фиксации официального курса к большей гибкости обменного курса, колебания которого должны отражать изменения спроса и предложения валюты на рынке".

Сроки перехода к гибкому курсообразованию НБУ не называет, отмечая, что это произойдет "в перспективе".