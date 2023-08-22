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Зростання курсу долара продовжилося: скільки коштує валюта в обмінниках

Україна, Вівторок 22 серпня 2023 10:51
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Зростання курсу долара продовжилося: скільки коштує валюта в обмінниках Фото: курс долара виріс на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зростання. За останній тиждень долар подорожчав на 70 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 22 серпня середній курс долара Україною зріс на 10 копійок до 38,30 гривень, курс євро зріс на 10 копійок до 41,90 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,70 гривні, євро по 41,20 гривні.

Офіційний курс долара НБУ не змінюється з 21 липня минулого року - 39,7245 гривень за долар. Офіційний курс євро на 22 серпня становить 39,889 грн за євро (+0,1645 грн).

Зростання курсу долара продовжилося: скільки коштує валюта в обмінниках

Скасування фіксованого курсу

Нагадаємо, НБУ планує перейти до гнучкого курсу долара, що передбачає контроль і при необхідності коригування ситуації на ринку.

Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук у коментарі РБК-Україна зазначив, що рамки курсу не визначені. На його думку, якщо коридор буде обмежений, ринок відразу вийде на максимальне значення.

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