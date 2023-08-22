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Рост курса доллара продолжился: сколько стоит валюта в обменниках

Украина, Вторник 22 августа 2023 10:51
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Рост курса доллара продолжился: сколько стоит валюта в обменниках Фото: курс доллара вырос на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжил рост. За последнюю неделю доллар подорожал на 70 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 22 августа средний курс доллара по Украине вырос на 10 копеек до 38,30 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 41,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,70 гривен, евро по 41,20 гривен.

Официальный курс доллара НБУ не меняется с 21 июля прошлого года - 39,7245 гривен за доллар. Официальный курс евро на 22 августа составляет 39,889 гривен за евро (+0,1645 гривен).

Рост курса доллара продолжился: сколько стоит валюта в обменниках

Отмена фиксированного курса

Напомним, НБУ планирует перейти к гибкому курсу доллара, что подразумевает контроль и при необходимости, корректировку ситуации на рынке.

Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук в комментарии РБК-Украина отметил, что рамки курса определены не будут. По его мнению, если коридор будет как-то ограничен, рынок сразу выйдет на максимальное значение.

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