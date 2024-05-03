Зростання економіки України уповільниться: оновлений прогноз НБУ

НБУ погіршив прогноз зростання валового внутрішнього валового продукту України у 2024 році до 3,0%. У 2025 році економіка зросте на 5,3%, у 2026 році на 4,5%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (квітень 2024 року).

Як зазначається у звіті, у І кварталі 2024 року відновлення економічної активності тривало. Однак зростання реального ВВП, за оцінками НБУ, становило лише 3,1% р/р, що менше порівняно з попереднім кварталом та прогнозом НБУ за січень.

За даними НБУ, така динаміка пов’язана з бюджетною економією на початку року на тлі погіршення ритмічності зовнішнього фінансування. Однак фіскальна політика залишалася м'якою та разом з ефектом значного нарощування бюджетних видатків наприкінці 2023 року суттєво підживлювала сукупний попит. Зростанню економічної активності сприяли також тепла зима з майже відсутнім дефіцитом е/е, стабільне функціонування морського коридору та навіть переступний рік.

"Помірні темпи зростання ВВП збережуться до кінця 2024 року. Темпи економічного зростання сповільняться, враховуючи наслідки війни та вичерпання імпульсу зростання, зумовленого низькою базою 2022 року. Стримуватимуть відновлення також наслідки руйнування енергетичної інфраструктури. Здебільшого через них прогноз зростання реального ВВП у 2024 році погіршено до 3,0% (порівняно із 3,6% в Інфляційному звіті за січень 2024 року)", - йдеться в огляді.

За даними НБУ, у 2025-2026 роках зростання ВВП пришвидшиться завдяки стрімкішій нормалізації економічної діяльності. На тлі поступового зниження безпекових ризиків цьому сприятимуть поліпшення інвестиційних і споживчих настроїв, збільшення врожаїв, подальша оптимізація логістики, збереження м'якої фіскальної політики та низькоінфляційне середовище.

Прогнози щодо економіки України

Нагадаємо, у 2022 році ВВП України впав на 28,8%, після цього у 2023 році зріс на 5,3%.

За попередніми оперативними оцінками Мінекономіки, реальний валовий внутрішній продукт України за перший квартал 2024 року зріс на 4,5%.

МВФ у квітні оновив прогноз зростання економіки України та очікує, що ВВП України зросте у 2024 році на 3,2%. Згідно з прогнозом, зростання прискориться у 2025 році до 6,5%, а 2026 році становитиме 5,0%.