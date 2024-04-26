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Відновлювальне зростання: Мінекономіки дало оцінку ВВП України за перший квартал

Україна, П'ятниця 26 квітня 2024 09:57
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Відновлювальне зростання: Мінекономіки дало оцінку ВВП України за перший квартал Фото: Економіка України зросла на 4,6% у першому кварталі 2024 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мінекономіки оцінює зростання валового внутрішнього продукту України (ВВП) у березні 2024 року на рівні 4,6% [±1%] порівняно з березнем 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

"У підсумку за січень-березень 2024 року зростання оцінюється на рівні 4,5% [±1%]", - йдеться в повідомленні.

Відновлювальне зростання: Мінекономіки дало оцінку ВВП України за перший квартал

www.me.gov.ua

Як зазначається в повідомленні, у березні 2024 року продовжувалася тенденція відновлювального зростання, підтримана стабільною роботою Українського морського коридору, що стимулювало діяльність залізничного транспорту, металургії та добування металевих руд.

Також спостерігалося нарощування виробничих потужностей у добувній промисловості, активізація виробництва мінеральних добрив, збільшення попиту на будівельні послуги в умовах сприятливих погодних умов, що відбувалося на фоні поліпшення ділових настроїв та пожвавлення споживчої активності.

Прогнози щодо ВВП України

Нагадаємо, у квітні НБУ погіршив прогноз зростання економіки через наслідки масштабних атак Росії на енергетичну інфраструктуру України. НБУ прогнозує зростання ВВП України у 2024 році на 3,0%. Прогноз знижений в порівнянні з січнем (3,6%).

Крім того МВФ у квітні оновив прогноз зростання економіки України. Очікується, що ВВП України зросте у 2024 році на 3,2%. Зростання прискориться у 2025 році до 6,5%, а 2026 році становитиме 5,0%.

Кабінет міністрів заклав у держбюджеті України прогноз зростання ВВП України у 2024 році на рівні 4,6%. Цей прогноз не змінювався.

За даними Держстату, у 2022 році ВВП України впав на 28,8%, у 2023 році зріс на 5,3%.

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ВВП Украины Міністерство економіки
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