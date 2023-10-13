Зростання економіки України цього року прискориться майже до 5%, - Марченко

"Економіка України демонструє стійкість протягом поточного року. Прогнозується зростання ВВП до 4,7%", - сказав він на зустрічі фінансового блоку G7.

Крім того, інфляція знижується швидше, ніж очікувалось, до 7,1% у вересні 2023 з 26,6% у 2022 році.

"Завдячуючи нашим партнерам, міжнародна фінансова підтримка ритмічна та передбачувана, загальний обсяг якої - 33,8 млрд доларів у 2023 році", - зазначив Марченко.

Плани на 2024 рік

Щодо 2024 року, Марченко наголосив, що бюджет-2024 передбачає акумулювання максимальних ресурсів на сектор безпеки і оборони, з видатками на рівні поточного року, а також створення умов для розвитку вітчизняного ОПК.

Водночас передбачено збільшення видатків на соціальний захист та гуманітарну допомогу. Дефіцит держбюджету прогнозується у розмірі 42,9 млрд доларів.

Марченко подякував партнерам за запевнення у збереженні підтримки на наступний рік.

"Ми вже маємо низку домовленостей із такими країнами як Японія, Великобританія. Також Україна та ЄС активно працюють над створенням Ukraine Facility на 2024-2027 роки загальним обсягом 50 млрд євро. Виконання Україною умов, визначених у співпраці з МВФ, дозволить Україні отримати 5,4 млрд доларів у рамках програми EFF у наступному році. Проте, навіть враховуючи всі ці зобов’язання, дефіцит залишається на високому рівні", - додав міністр фінансів України.

Він висловив сподівання, що донори допоможуть Україні у забезпеченні соціальних та гуманітарних видатків у повному обсязі.

ВВП України

За даними Держстату, падіння валового внутрішнього продукту України за 2022 рік становило 29,1%.

Прогноз зростання ВВП України на рівні 3,2% закладено до державного бюджету на 2023 рік у вересні минулого року і з того часу не змінювався.

Заступник голови НБУ Сергія Ніколайчук заявив, що центробанк наприкінці жовтня додатково покращить прогноз щодо інфляції та прогнози зростання валового внутрішнього продукту на 2023 рік.