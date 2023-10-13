Рост экономики Украины в этом году ускорится почти до 5%, - Марченко

"Экономика Украины демонстрирует устойчивость в текущем году. Прогнозируется рост ВВП до 4,7%", - сказал он на встрече финансового блока G7.

Кроме того, инфляция снижается быстрее, чем ожидалось, до 7,1% в сентябре 2023 года с 26,6% в 2022 году.

"Благодаря нашим партнерам, международная финансовая поддержка ритмична и предсказуема, общий объем которой - 33,8 млрд долларов в 2023 году", - отметил Марченко.

Планы на 2024 год

Что касается 2024 года, Марченко подчеркнул, что бюджет-2024 предусматривает аккумулирование максимальных ресурсов на сектор безопасности и обороны, с расходами на уровне текущего года, а также создание условий для развития отечественного ОПК.

В то же время, предусмотрено увеличение расходов на социальную защиту и гуманитарную помощь. Дефицит госбюджета прогнозируется в размере 42,9 млрд. долларов.

Марченко поблагодарил партнеров за уверения в сохранении поддержки на следующий год.

"У нас уже есть договоренности с такими странами как Япония, Великобритания. Также Украина и ЕС активно работают над созданием Ukraine Facility на 2024-2027 годы общим объемом 50 млрд евро. Выполнение Украиной условий, определенных в сотрудничестве с МВФ, позволит Украине получить 5, 4 млрд долларов в рамках программы EFF в следующем году. Однако даже учитывая все эти обязательства, дефицит остается на высоком уровне", - добавил министр финансов Украины.

Он выразил надежду, что доноры помогут Украине в обеспечении социальных и гуманитарных расходов в полном объеме.

ВВП Украины

По данным Госстата, падение валового внутреннего продукта Украины за 2022 год составило 29,1%.

Прогноз роста ВВП Украины на уровне 3,2% заложен в государственный бюджет на 2023 год в сентябре прошлого года и с тех пор не изменялся.

Замглавы НБУ Сергея Николайчук заявил, что центробанк в конце октября дополнительно улучшит прогноз по инфляции и прогнозы роста валового внутреннего продукта на 2023 год.