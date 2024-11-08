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Зростання економіки України прискориться: оновлений прогноз НБУ

Україна, П'ятниця 08 листопада 2024 14:13
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Зростання економіки України прискориться: оновлений прогноз НБУ Фото: економіка зросте у 2024 році на 4,0% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

НБУ покращив прогноз зростання валового внутрішнього валового продукту України у 2024 році з 3,7% до 4,0%. У 2025 році економіка зросте на 4,3%, у 2026 році на 4,6%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (жовтень 2024 року).

"Менший, ніж очікувалося, дефіцит електроенергії та дещо вищі врожаї ранніх зернових культур дали змогу НБУ підвищити прогноз зростання реального ВВП у 2024 році - до 4%", - йдеться в огляді.

Зростання економіки України прискориться: оновлений прогноз НБУ

За прогнозом НБУ, значні бюджетні стимули, підкріплені суттєвими обсягами міжнародного фінансування, зростання доходів домогосподарств, а також нарощування випуску в рослинництві та стійкий зовнішній попит сприятимуть подальшому зростанню української економіки - на 4,3-4,6% у 2025-2026 роках.

Економіка у 2024 році

Як зазначається у звіті, реальний ВВП у ІI кварталі 2024 року зріс на 3,7% р/р, що повністю відповідає оцінці НБУ. Зростання економіки очікувано сповільнилося на тлі високого дефіциту е/е, що негативно вплинув на ділові та споживчі настрої та зумовив послаблення ділової активності в низці секторів.

У ІІІ кварталі енергетична ситуація суттєво ускладнилася через потребу в ремонтах АЕС і надзвичайну спеку в липні. Проте в серпні - жовтні поліпшення погодних умов і швидші за очікування ремонтні роботи на енергетичних об'єктах сприяли стабілізації ситуації.

У результаті дефіцит е/е в ІІІ кварталі виявився меншим, ніж передбачалося. Слабшим був і його негативний вплив на діяльність низки галузей, зокрема завдяки прямому імпорту е/е підприємствами для виробничих цілей, розвитку власного енергозабезпечення та високим лімітам на споживання.

Нарощування видобутку й закачування у сховища газу, у тому числі імпортованого, а також збільшення потужностей імпорту е/е з ЄС до 2.1 ГВт покликані сприяти стабільному проходженню опалювального сезону, зазначили в НБУ.

НБУ оцінює зростання ВВП ІІІ кварталі на рівні 4,0%. На ІV квартал прогнозується зростання на 2,4%.

Прогноз НБУ

За прогнозом НБУ, надалі зростання реального ВВП України пришвидшиться (до 4,3% у 2025 році та 4,6% - у 2026 році).

Цьому сприятимуть збереження м’якої фіскальної політики, пожвавлення внутрішнього попиту, що підтримуватиметься зростанням заробітних плат, збільшення врожаїв і стійкий зовнішній попит, а також інвестиції у відновлення, зокрема енергетики. Проте стримувати економічне зростання будуть брак робочої сили, безпекові ризики, міграційні процеси й повільна нормалізація економічних умов

Прогнози щодо економіки України

Нагадаємо, у 2022 році ВВП України впав на 28,8%, після цього у 2023 році зріс на 5,3%. За даними Держстату, ВВП зріс на 6,5% у І кварталі 2023 року.

Більшість міжнародних фінансових організацій прогнозують зростання ВВП України у 2024 році на рівні 3%.

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ВВП Національний банк України
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