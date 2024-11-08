Рост экономики Украины ускорится: обновленный прогноз НБУ

НБУ улучшил прогноз роста валового внутреннего валового продукта Украины в 2024 году с 3,7% до 4,0%. В 2025 году экономика вырастет на 4,3%, в 2026 году на 4,6%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Инфляционный отчет " Национального банка Украины (октябрь 2024 года).

"Меньший, чем ожидалось, дефицит электроэнергии и несколько более высокие урожаи ранних зерновых культур позволили НБУ повысить прогноз роста реального ВВП в 2024 году - до 4%", - говорится в обзоре.

По прогнозу НБУ, значительные бюджетные стимулы, подкрепленные существенными объемами международного финансирования, рост доходов домохозяйств, а также наращивание выпуска в растениеводстве и устойчивый внешний спрос будут способствовать дальнейшему росту украинской экономики – на 4,3-4,6% в 2025-2026 годах.

Экономика в 2024 году

Как отмечается в отчете, реальный ВВП во II квартале 2024 года вырос на 3,7% г/г, что полностью соответствует оценке НБУ. Рост экономики ожидаемо замедлился на фоне высокого дефицита э/э, что негативно повлияло на деловые и потребительские настроения и обусловило ослабление деловой активности в ряде секторов.

В ІІІ квартале энергетическая ситуация существенно усложнилась из-за необходимости ремонтов АЭС и чрезвычайной жары в июле. Однако в августе - октябре улучшение погодных условий и быстрее ожиданий ремонтных работ на энергетических объектах способствовали стабилизации ситуации.

В результате дефицит э/э в ІІІ квартале оказался меньше, чем предполагалось. Более слабым было и его негативное влияние на деятельность ряда отраслей, в частности благодаря прямому импорту е/е предприятиями для производственных целей, развитию собственного энергообеспечения и высоким лимитам на потребление.

Наращивание добычи и закачки в хранилища газа, в том числе импортируемого, а также увеличение мощностей импорта э/э из ЕС до 2.1 ГВт призваны способствовать стабильному прохождению отопительного сезона, отметили в НБУ.

НБУ оценивает рост ВВП в III квартале на уровне 4,0%. На IV квартал прогнозируется рост на 2,4%.

Прогноз НБУ

По прогнозу НБУ, в дальнейшем рост реального ВВП Украины ускорится (до 4,3% в 2025 году и 4,6% – в 2026 году).

Этому будут способствовать сохранение мягкой фискальной политики, оживление внутреннего спроса, что будет поддерживаться ростом зарплат, увеличение урожаев и устойчивый внешний спрос, а также инвестиции в восстановление, в том числе энергетики. Однако сдерживать экономический рост будут нехватка рабочей силы, риски безопасности, миграционные процессы и медленная нормализация экономических условий

Прогнозы по экономике Украины

Напомним, в 2022 году ВВП Украины упал на 28,8%, после чего в 2023 году вырос на 5,3%. По данным Госстата, ВВП вырос на 6,5% в I квартале 2023 года.

Большинство международных финансовых организаций прогнозируют рост ВВП Украины в 2024 году на уровне 3%.