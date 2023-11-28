Рост доллара продолжается: НБУ резко повысил официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара. Доллар дорожает третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 29 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,3644 гривен за 1 доллар (+0,1471 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 39,8172 гривен за 1 евро (+0,1593 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 10 копеек до 36,37-36,39 грн/доллар (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке курс не изменился - 37,60 гривен за доллар.

Ситуация на наличном рынке

По данным НБУ, объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в октябре 2023 года, составил 1 млрд 56 млн долларов. Это максимальный объем с февраля 2022 года.

Согласно статистике центробанка, объем в долларах вырос 779 млн долларов, объем в евро - до 267 млн.

По данным НБУ, население Украины в октябре 2023 года купило в банках 739,4 млн долларов - максимальный почти за десять лет объем валюты. Больше было только в феврале 2014 года.

Всего с начала 2023 года украинцы купили 3,145 млрд долларов.