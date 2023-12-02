Зростання долара неминуче: яким може бути курс до кінця року

Згідно з очікуваннями Мінекономіки, на кінець 2023 року курс може зрости до 38,6 грн/долар (пояснювальна записка до проекту держбюджету на 2024 рік). І це ймовірний сценарій.

"Щодо прогнозів: Мінфін бачив курс на рівні 40-41 грн/долар на кінець року. Але ринок побачив, що ці очікування Мінфіну ніяк не стосуються реальності та курсу НБУ. Курс на рівні 38,60 грн/долар трохи реальніший", - сказав Курінний.

Як зазначив банкір, НБУ почав давати зміцнюватись долару по 10 копійок на день останні пару днів. "Можливо, при зберіганні такої стратегії гнучкого курсу наприкінці року ми і доженемо прогноз очікування Мінекономіки та будемо десь у коридорі 38,00-38,50 грн/долар", - вважає він.

Сезонний фактор

Наприкінці грудня в Україні традиційно збільшуються бюджетні витрати, які чинять тиск на гривню.

"Так, очікується тиск, і можливо був би розширений спред між готівкою та міжбанком, але НБУ вчасно зробив крок для стабілізації й дав можливість без обмежень продавати готівку через каси банків. Через це очікується звуження спреду між курсами готівкового та безготівкового ринків", - зазначив Курінний.

Міжнародна допомога

У грудні США та ЄС повинні ухвалити рішення щодо фінансової допомоги Україні наступного року. Також очікується транш МВФ. Затягування цих питань може вплинути на курсові очікування та зростання курсу долара в Україні.

"Ухвалення таких рішень заспокоїть населення, бізнес і регулятора, разом з Мінфіном та державою, але все одно не дасть гарантії, що гривня не ослабне. Адже імпорт сильно випереджає експорт, у тому числі військовий імпорт. Тож навіть при позитивній динаміці прийняття рішення ми очікуємо, що гривня буде трохи слабшати", - вважає банкір.

За його прогнозом, "у випадку негативного сценарію немає варіанту з утриманням курсу на місці на довгостроковий період".

Ситуація на ринку

Нагадаємо, Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. До цього з початку війни НБУ тримав фіксований курс гривні до долара, спочатку 29,25 грн/долар, а з 21 липня 2022 року - 36,57 грн/долар.

Крім того, Національний банк України з 1 грудня 2023 року зняв усі обмеження для банків та небанківських фінустанов на обсяги можливого продажу ними готівкової іноземної валюти населенню.

Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, це важливо, оскільки де-факто наявність таких обмежень - це одна з причин множинності обмінних курсів. "Відповідно, знімаючи їх, ми маємо підстави очікувати, що це дозволить нам утримувати на мінімальному рівні різницю між курсами: готівковим та безготівковим", - сказав він.

Курс на міжбанку останнім часом зріс з 36,00 до 36,50 грн/долар. Відповідно офіційний курс зріс до 36,46 грн/долар. Водночас курс на готівковому ринку впав з 37,70 до 37,50 грн/долар.