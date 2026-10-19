Зростання в 9 разів: скільки місій з ураження ворожий цілей зафіксували в системі DELTA

За вересень військові додали до Mission Control понад 1,8 млн результатів виконаних місій. На початку року цей показник становив близько 196 тисяч на місяць, тож за дев'ять місяців він зріс більш ніж у девʼять разів.

Загалом на 1 жовтня в системі зафіксовано майже 3,6 млн розвідувальних місій і понад 3 млн місій з ураження цілей. Ще понад 1,02 млн припадає на логістичні місії БпЛА, а майже 168 тисяч на логістичні місії наземних роботизованих комплексів. Також у Mission Control облікували майже 500 тисяч місій з перехоплення повітряних цілей і майже 370 тисяч місій з дистанційного мінування.

Модуль не лише зберігає дані про результати застосування. Їх можна аналізувати, порівнювати ефективність різних підходів і враховувати під час планування наступних дій. У такий спосіб у DELTA формується єдиний цифровий цикл: планування, застосування, аналіз і наступне рішення.

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