У Карпатах -20, є ризик обморожень. ДСНС звернулася до туристів з порадами

На високогір'ї Карпат фіксують до 20 градусів морозу. Тож українці, які планують похід у гори, мають бути готовими до погодних умов і знати стан маршрутів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Telegram ДСНС.

Як повідомляється, всі, хто планує йти в гори мають бути обережними, бо зростає ризик обморожень та лавин.

Нагадаємо, що днями на одній з гірських ділянок Карпат фіксували суттєве зниження температури повітря. Вдень мороз складв 23-25 градусів, вночі - до 30 градусів. Прикордонники разом із співробітниками гірського пошуково-рятувального відділення впродовж восьми годин шукали трьох чоловіків, які заблукали у горах.

Погода в Україні 21 лютого буде морозною, сухою та без істотних опадів. Вночі очікується 10-15 градусів морозу, а на сході - 12-19 градусів морозу. Протягом дня стовпчики термометрів покажуть мороз на рівні 1-6 градусів. На півдні прогнозується сильний вітер. Пориви можуть досягати до 15-20 метрів за секунду.

Потепління очікують орієнтовно з 25 лютого.