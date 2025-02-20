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У Карпатах -20, є ризик обморожень. ДСНС звернулася до туристів з порадами

Карпати, Четвер 20 лютого 2025 21:21
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У Карпатах -20, є ризик обморожень. ДСНС звернулася до туристів з порадами Фото: в Карпатах фіксують до 20 градусів морозу (facebook Чернівецький прикордонний загін)
Автор: Катерина Черніговець

На високогір'ї Карпат фіксують до 20 градусів морозу. Тож українці, які планують похід у гори, мають бути готовими до погодних умов і знати стан маршрутів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на Telegram ДСНС.

Як повідомляється, всі, хто планує йти в гори мають бути обережними, бо зростає ризик обморожень та лавин.

Перед початком походу рекомендують підготуватися, зокрема:

  • одягтися багатошарово та захистити відкриті ділянки шкіри
  • взяти достатньо їжі, гарячих напоїв та павербанк для зарядки всіх пристроїв
  • перевірити прогноз погоди та стан маршрутів
  • повідомити близьких про свої плани та не вирушати в гори наодинці
  • завантажити мобільний застосунок "Порятунок у горах".

Нагадаємо, що днями на одній з гірських ділянок Карпат фіксували суттєве зниження температури повітря. Вдень мороз складв 23-25 градусів, вночі - до 30 градусів. Прикордонники разом із співробітниками гірського пошуково-рятувального відділення впродовж восьми годин шукали трьох чоловіків, які заблукали у горах.

Погода в Україні 21 лютого буде морозною, сухою та без істотних опадів. Вночі очікується 10-15 градусів морозу, а на сході - 12-19 градусів морозу. Протягом дня стовпчики термометрів покажуть мороз на рівні 1-6 градусів. На півдні прогнозується сильний вітер. Пориви можуть досягати до 15-20 метрів за секунду.

Потепління очікують орієнтовно з 25 лютого.

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