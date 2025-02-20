ua en ru
Чт, 20 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Морозно, подекуди сильний вітер. Синоптик розповіла, якою буде погода завтра

Україна, Четвер 20 лютого 2025 13:57
UA EN RU
Морозно, подекуди сильний вітер. Синоптик розповіла, якою буде погода завтра Фото: в Україні 21 лютого буде морозна погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні завтра, 21 лютого, буде морозною та сухою. У деяких регіонах можливий сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко в Telegram.

"Сухо, холодно, антициклон, арктична повітряна маса. Тому й завтра в Україні - без істотних опадів", - зазначила синоптик.

За її словами, вночі в Україні очікується -10 -15 градусів, а на сході аж до -12 -19 градусів. Протягом дня в Україні стовпчики термометрів покажуть -1 -6 градусів.

Завтра у Києві теж без опадів. Вночі температура повітря у столиці буде -10 -12 градусів, а вдень близько -5 градусів.

Синоптик попередила, що завтра на півдні України прогнозується сильний вітер. Пориви можуть досягати до 15-20 метрів за секунду.

Діденко додала, що потепління в Україну прийде орієнтовно з 25 лютого.
Морозно, подекуди сильний вітер. Синоптик розповіла, якою буде погода завтра
Фото: завтра в Україні буде морозна погода (t.me/PohodaNatalka)

Нагадаємо, з минулого тижня в Україну прийшло похолодання, деякі області засипало снігом. Так, днями на високогір'ї Карпат фіксували до -30 градусів.

Додамо, що науковці зафіксували підвищення рівня моря на 18 мм. За даними дослідження Единбурзького університету та Цюрихського університету, за останні 23 роки льодовики втратили 6,5 трлн тонн льоду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві
NEWS
Росія вночі запустила 14 ракет й більше 160 дронів: як відпрацювала ППО
Росія вночі запустила 14 ракет й більше 160 дронів: як відпрацювала ППО
DAILY
Директор музею Майдану Ігор Пошивайло: Небесна Сотня – це перші герої війни з Росією
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Директор музею Майдану Ігор Пошивайло: Небесна Сотня – це перші герої війни з Росією