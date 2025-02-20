В Карпатах -20, есть риск обморожений. ГСЧС обратилась к туристам с советами

На высокогорье Карпат фиксируют до 20 градусов мороза. Поэтому украинцы, который планируют поход в горы, должны быть готовы к погодным условиям и знать состояние маршрутов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.

Как сообщается, все, кто планирует идти в горы должны быть осторожными, потому что возрастает риск обморожений и лавин.

Напомним, что на днях на одном из горных участков Карпат фиксировали существенное снижение температуры воздуха. Днем мороз составил 23-25 градусов, ночью - до 30 градусов. Пограничники вместе с сотрудниками горного поисково-спасательного отделения в течение восьми часов искали трех мужчин, которые заблудились в горах.

Погода в Украине 21 февраля будет морозной, сухой и без существенных осадков. Ночью ожидается 10-15 градусов мороза, а на востоке - 12-19 градусов мороза. В течение дня столбики термометров покажут мороз на уровне 1-6 градусов. На юге прогнозируется сильный ветер. Порывы могут достигать до 15-20 метров в секунду.

Потепление ожидают ориентировочно с 25 февраля.