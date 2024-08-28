Фото: Ракетний удар по готелю у Кривому Розі (t.me/dsns_telegram)

Зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по готелю у Кривому Розі. Вночі рятувальники деблокували тіло ще однієї особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Таким чином, всього внаслідок нічного ракетного удару по готелю у Кривому Розі 27 серпня загинуло 4 людини та 5 постраждало. Пошуково-рятувальні роботи на об'єкті завершено.