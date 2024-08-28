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Зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по готелю у Кривому Розі

Середа 28 серпня 2024 07:49
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Зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по готелю у Кривому Розі Фото: Ракетний удар по готелю у Кривому Розі (t.me/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

Зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по готелю у Кривому Розі. Вночі рятувальники деблокували тіло ще однієї особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Таким чином, всього внаслідок нічного ракетного удару по готелю у Кривому Розі 27 серпня загинуло 4 людини та 5 постраждало.

Пошуково-рятувальні роботи на об'єкті завершено.

Зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по готелю у Кривому РозіЗросла кількість загиблих внаслідок російського удару по готелю у Кривому Розі

Нагадаємо, опівночі 27 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по готелю у Кривому Розі. Будівля частково зруйнована.

Співробітникам ДСНС після події вдалося врятувати п'ятьох людей.

25 серпня російські окупанти завдали удару по готелю в Краматорську балістичною ракетою "Іскандер". В результаті постраждали журналісти. Один із них - співробітник Reuters - загинув.

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