Зросла кількість поранених, десятки пошкоджених будинків: нові деталі обстрілу Київщини

За його словами, у Вишгородському районі постраждали четверо жінок. Троє з них отримали гостру реакцію на стрес, ще одну жінку 1983 року народження прооперували в місцевій лікарні - у неї осколкове поранення стегна. Її стан оцінюють як середньої тяжкості.

У Обухівському районі поранено чоловіка 1975 року народження - у нього відкрита рана передпліччя, лікування проходитиме амбулаторно.

Внаслідок ударів у Вишгородському районі пошкоджено 20 приватних будинків, три автомобілі, господарчі споруди та гаражі. У Бориспільському районі також пошкоджено один будинок. На об’єктах вибито вікна, посічено фасади та покрівлі.

Наразі в області діють графіки погодинних відключень електроенергії. Влада закликає мешканців користуватися світлом відповідально та ощадливо.