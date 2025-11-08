Возросло количество раненых, десятки поврежденных домов: новые детали обстрела Киевщины

На Киевщине продолжается ликвидация последствий ночной массированной атаки России. Враг снова бил по мирным населенным пунктам и объектам критической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОГА Николая Калашника.
По его словам, в Вышгородском районе пострадали четверо женщин. Трое из них получили острую реакцию на стресс, еще одну женщину 1983 года рождения прооперировали в местной больнице - у нее осколочное ранение бедра. Ее состояние оценивается как средней тяжести.
В Обуховском районе ранен мужчина 1975 года рождения - у него открытая рана предплечья, лечение будет проходить амбулаторно.
В результате ударов в Вышгородском районе повреждены 20 частных домов, три автомобиля, хозяйственные постройки и гаражи. В Бориспольском районе также поврежден один дом. На объектах выбиты окна, посечены фасады и кровли.
Сейчас в области действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Власти призывают жителей пользоваться светом ответственно и экономно.
В ночь на 8 ноября Россия снова нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины, применив одновременно ракеты различных типов и ударные дроны. Основной целью врага традиционно стала энергетическая инфраструктура.
В результате атаки в нескольких регионах произошли аварийные отключения электроэнергии и сбои в работе критических объектов. Больше всего пострадал Кременчуг - город временно остался без света. Из-за повреждения энергосетей "Укрзализныця" сообщила о задержках движения поездов.
По информации украинских военных, в течение ночи РФ выпустила по Украине 503 средства воздушного поражения.
Как пояснил начальник управления коммуникации командования Воздушных сил Юрий Игнат, российская армия продолжает наносить массированные удары по критической инфраструктуре Украины, все чаще применяя баллистические ракеты.
Российская армия атаковала в течение всей ночи, используя дроны и ракеты. Все детали комбинированной атаки - в материале РБК-Украина.