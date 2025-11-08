Возросло количество раненых, десятки поврежденных домов: новые детали обстрела Киевщины

По его словам, в Вышгородском районе пострадали четверо женщин. Трое из них получили острую реакцию на стресс, еще одну женщину 1983 года рождения прооперировали в местной больнице - у нее осколочное ранение бедра. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

В Обуховском районе ранен мужчина 1975 года рождения - у него открытая рана предплечья, лечение будет проходить амбулаторно.

В результате ударов в Вышгородском районе повреждены 20 частных домов, три автомобиля, хозяйственные постройки и гаражи. В Бориспольском районе также поврежден один дом. На объектах выбиты окна, посечены фасады и кровли.

Сейчас в области действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Власти призывают жителей пользоваться светом ответственно и экономно.