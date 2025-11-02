"Зроблено в Україні": WSJ дізнався, як виробники дронів залучають мільйони із Заходу
Іноземні інвестори активно вкладають кошти в українські компанії, що розробляють безпілотники та оборонні технології.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням The Wall Street Journal.
Україна, яка стала передовою країною у використанні безпілотників у бойових діях і тепер привертає увагу іноземних інвесторів. Західні фонди активно вкладають кошти в українські оборонно-технологічні стартапи, що дозволяє компаніям розширюватися за кордоном і виходити на новий рівень розвитку.
Зокрема, венчурна фірма Green Flag Ventures, заснована у 2023 році в Лос-Анджелесі та Києві, повідомила про зростання інтересу до свого першого фонду обсягом 20 мільйонів доларів.
Її співзасновник Джастін Зіф зазначив, що українські виробники безпілотників довели свою ефективність і стали менш ризиковими для інвесторів після того, як забезпечили стабільний дохід і клієнтів за межами країни. Додатковим поштовхом стало рішення Києва дозволити оборонним компаніям експортувати продукцію.
Однією з найгучніших інвестицій стала угода з київською компанією Swarmer, яка у вересні залучила 15 мільйонів доларів, включно з американським капіталом. Це - найбільша інвестиція у сектор з початку повномасштабної війни.
Стартап, що починав роботу у гаражі, створює програмне забезпечення з елементами штучного інтелекту для координації атак рою дронів. Отримані кошти компанія планує спрямувати на відкриття офісів у Варшаві та Остіні, а також на подальшу розробку нових технологій.
Американський фонд Ondas Capital заявив про намір інвестувати щонайменше 150 мільйонів доларів у технології, перевірені в бойових умовах, переважно українські.
Водночас чотири європейські венчурні компанії оголосили про плани вкласти загалом 100 мільйонів доларів. На цьогорічній оборонній конференції в Україні, що зібрала близько 5000 інвесторів і керівників (проти 1000 торік), інтерес до українського військово-технологічного сектору зріс у кілька разів.
Попри ризики, пов’язані з історією корупції та насиченістю ринку, іноземні гроші вже суттєво впливають на розвиток галузі.
У липні компанія Teletactica, що виробляє системи зв’язку за допомогою дронів, отримала 1,5 мільйона доларів, зокрема від Green Flag. Це дозволило розширити виробництво для передової та запустити роботу в Латвії й Естонії.
Крім того, американська MITS Capital об’єднала чотири українські оборонні підприємства в одну структуру - MITS Industries, зареєстровану в Данії для зручності управління та залучення скандинавських клієнтів. Німецька Quantum Systems придбала 10% акцій київського виробника дронів Frontline, щоб допомогти розширити його виробництво.
Frontline, який розпочав діяльність у занедбаній будівлі, зараз має понад 100 працівників, а його головний дрон коштує близько 3000 доларів - менше ніж шоста частина ціни аналогічних західних моделей.
Українські стартапи пропонують дешевші та ефективніші рішення, що привертає увагу не лише приватних фондів, а й урядів. Пентагон уже уклав контракти з кількома українськими компаніями, а Велика Британія та Данія підписали угоди, які передбачають виробництво дронів у своїх країнах із залученням українських технологій.
Наразі в Україні налічується понад 300 виробників безпілотників, а сотні інших з’являються по всій Європі та США. Експерти прогнозують, що після завершення війни галузь очікує масштабна трансформація, проте ті компанії, які зможуть утримати лідерство, отримають величезний потенціал для зростання.
Виробництво зброї в Україні
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, Україна готує угоди щодо контрольованого експорту зброї.
Він наголосив, що експорт деяких видів озброєнь, які є у профіциті, може дати Україні додаткові фінанси для виробництва дефіцитних систем.
За словами Зеленського, ЗСУ вже мають досвід бойового застосування нових ракет "Фламінго" і "Рута". Він також анонсував нові удари по ворожим цілям найближчим часом.
Зазначимо, також президент повідомив, що Україна успішно застосувала ракети "Нептун" і планує регулярне використання в майбутньому власних балістичних ракет.