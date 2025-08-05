"Зроблено в Україні": уряд розширив програму компенсації, кого торкнеться

Відтепер перелік вітчизняної техніки та обладнання, за які можна отримати 15% компенсації вартості, розширено. До нього додали бурові установки, логістичне обладнання, котли, верстати та компоненти для дронів.

Крім того, 15% компенсації зможуть отримувати і комунальні підприємства, якщо купуватимуть українську техніку за кошти, зароблені від власної господарської діяльності.

За словами Свириденко, це рішення створить додатковий попит на вітчизняну продукцію та зробить її придбання більш вигідним для замовників.