"Сделано в Украине": правительство расширило программу компенсации, кого коснется

Отныне перечень отечественной техники и оборудования, за которые можно получить 15% компенсации стоимости, расширен. В него добавили буровые установки, логистическое оборудование, котлы, станки и компоненты для дронов.

Кроме того, 15% компенсации смогут получать и коммунальные предприятия, если будут покупать украинскую технику за средства, заработанные от собственной хозяйственной деятельности.

По словам Свириденко, это решение создаст дополнительный спрос на отечественную продукцию и сделает ее приобретение более выгодным для заказчиков.