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"Сделано в Украине": правительство расширило программу компенсации, кого коснется

Фото: правительство расширило программу компенсации "Сделано в Украине" (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

На вчерашнем заседании Кабинета министров было принято решение для поддержки и развития украинских производителей в рамках программы "Сделано в Украине".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Отныне перечень отечественной техники и оборудования, за которые можно получить 15% компенсации стоимости, расширен. В него добавили буровые установки, логистическое оборудование, котлы, станки и компоненты для дронов.

Кроме того, 15% компенсации смогут получать и коммунальные предприятия, если будут покупать украинскую технику за средства, заработанные от собственной хозяйственной деятельности.

По словам Свириденко, это решение создаст дополнительный спрос на отечественную продукцию и сделает ее приобретение более выгодным для заказчиков.

 

Что известно о программе "Сделано в Украине"

"Сделано в Украине" - это государственная политика и комплекс мероприятий, направленных на поддержку отечественных производителей, стимулирование спроса на украинские товары и развитие внутреннего рынка.

Программу активно внедряет правительство Украины с 2023 года. Ее главная цель - уменьшить зависимость от импорта, увеличить объемы производства в стране и создать новые рабочие места.

Одним из основных инструментов программы является компенсация 15% стоимости украинской техники и оборудования. В перечень продукции, подпадающей под возмещение, входят агротехника, промышленное оборудование, логистические системы, буровые установки, котлы, станки и компоненты для дронов.

Воспользоваться программой могут как частные компании, так и коммунальные предприятия, если они покупают технику за средства, заработанные от собственной хозяйственной деятельности.

В январе 2025 года перечень отечественной техники и оборудования с компенсацией 15% стоимости расширили втрое. В частности, в программу компенсации была добавлена продукция пяти новых компаний.

В течение 2024 года участниками программы стали 23 банка, а с 16 января к этому перечню присоединился и "ПриватБанк".

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Юлия Свириденко