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"Зроблено в Україні". Аграрії можуть отримати 25% від вартості c/г техніки: як це працює

Фото: аграрії можуть отримати відсоток від вартості c/г техніки (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Україні стартувала оновлена програма компенсації вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки України.

Аграрії зможуть отримати назад відсоток від вартості сільськогосподарської техніки чи обладнання, купуючи техніку від виробників з відповідного Переліку.

Завдяки реалізації програми цього року аграрії, що купуватимуть у виробників, внесених до переліку, заощадять на придбанні 25%. Імпорт сільгоспмашин та обладнання може зменшитись до 10%. До того ж програма сприятиме створенню біля тисячі нових робочих місць.

Наразі до оновленого переліку увійшло 964 номенклатурних позицій продукції 21-го українського виробника сільгоспмашин та обладнання.

Як отримати компенсацію

Щоб отримати часткову компенсацію від держави вартості придбаної техніки чи обладнання, агровиробник має обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідну техніку, подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи.

Заявки щодо включення техніки та обладнання до переліку в поточному бюджетному періоді подаються до 31 жовтня. Техніка та обладнання за заявками, поданими після 1 листопада, може бути включена до переліку на наступний рік.

 

Грантові програми в Україні

Як повідомляла директорка Департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості Олена Мельник в інтерв'ю РБК-Україна, українці можуть отримати гранти на створення та розвиток власного бізнесу. Сума гранту коливається від 50 до 250 тисяч гривень.

Ми вже писали, що уряд запустив програму "єРобота", де можна скористатись безповоротним грантом на висадку садів та виноградників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що деякі українки можуть отримати грант, щоб відкрити дитсадок у себе вдома.

Що таке гранти та як вони допомагають відкрити власну справу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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