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"Сделано в Украине". Аграрии могут получить 25% стоимости c/х техники: как это работает

Украина, Воскресенье 14 апреля 2024 18:28
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"Сделано в Украине". Аграрии могут получить 25% стоимости c/х техники: как это работает Фото: аграрии могут получить процент стоимости c/х техники (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине стартовала обновленная программа компенсации стоимости украинской сельскохозяйственной техники и оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство экономики Украины.

Аграрии смогут получить назад процент стоимости сельскохозяйственной техники или оборудования, покупая технику от производителей из соответствующего Перечня.

Благодаря реализации программы в этом году аграрии, которые будут покупать у производителей, внесенных в список, сэкономят на приобретении 25%. Импорт сельхозмашин и оборудования может снизиться до 10%. К тому же программа будет способствовать созданию около тысячи новых рабочих мест.

В настоящее время в обновленный перечень вошли 964 номенклатурных позиций продукции 21-го украинского производителя сельхозмашин и оборудования.

Как получить компенсацию

Чтобы получить частичную компенсацию от государства стоимости приобретенной техники или оборудования, агропроизводитель должен выбрать поставщика из перечня на сайте Минэкономики, приобрести необходимую технику, подать заявку в уполномоченный банк и подтверждающие документы.

Заявки по включению техники и оборудования в перечень в текущем бюджетном периоде подаются до 31 октября. Техника и оборудование по заявкам, поданным после 1 ноября, может быть включена в список на следующий год.

Грантовые программы в Украине

Как сообщала директор Департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Елена Мельник в интервью РБК-Украина, украинцы могут получить гранты на создание и развитие собственного бизнеса. Сумма гранта колеблется от 50 до 250 тысяч гривен.

Мы уже писали, что правительство запустило программу "Работа", где можно воспользоваться безвозвратным грантом на высадку садов и виноградников.

Напомним, ранее сообщалось, что некоторые украинки могут получить грант, чтобы открыть детсад у себя дома.

Что такое гранты и как они помогают открыть собственное дело - читайте в материале РБК-Украина.

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