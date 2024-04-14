"Сделано в Украине". Аграрии могут получить 25% стоимости c/х техники: как это работает

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство экономики Украины.

Аграрии смогут получить назад процент стоимости сельскохозяйственной техники или оборудования, покупая технику от производителей из соответствующего Перечня.

Благодаря реализации программы в этом году аграрии, которые будут покупать у производителей, внесенных в список, сэкономят на приобретении 25%. Импорт сельхозмашин и оборудования может снизиться до 10%. К тому же программа будет способствовать созданию около тысячи новых рабочих мест.

В настоящее время в обновленный перечень вошли 964 номенклатурных позиций продукции 21-го украинского производителя сельхозмашин и оборудования.

Как получить компенсацию

Чтобы получить частичную компенсацию от государства стоимости приобретенной техники или оборудования, агропроизводитель должен выбрать поставщика из перечня на сайте Минэкономики, приобрести необходимую технику, подать заявку в уполномоченный банк и подтверждающие документы.

Заявки по включению техники и оборудования в перечень в текущем бюджетном периоде подаются до 31 октября. Техника и оборудование по заявкам, поданным после 1 ноября, может быть включена в список на следующий год.