Зроблений на базі танку Т-72: що відомо про бронемашину WZT-3, яку буде експлуатувати ЗСУ

Міністерство оборони України допустило до експлуатації у Збройних силах бронемашину WZT-3. Вона виготовлена на базі танку Т-72.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
За даними Міністерства, ця бронемашина призначена для евакуації важкої бронетехніки з поля бою та її ремонту у польових умовах.
WZT-3 було виготовлено на базі танку Т-72. Зокрема, замість башти було встановлено потужний кран, лебідку, електрозварювальний апарат та інше устаткування для ремонту.
Також WZT-3 може здійснювати розгородження, проводити земляні роботи з облаштування позицій. З озброєння WZT-3 має два кулемети 12,7 та 7,62 мм, системи стеження.
Раніше ми писали про те, що за поточний рік було допущено до експлуатації понад 900 нових зразків озброєння та військової техніки.
Зокрема, в Уряді заявили, що Україна за рік здатна виробити понад 3 млн дронів різних типів.
Нещодавно Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації Збройних сил України бронеавтомобіль підвищеної прохідності "Зубр". Він вирізняється мобільністю й маневровістю.
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