США ослабнуть. Венс дізнався від військових реальний стан війни з Іраном, - NYT

Віце-президент США Джей Ді Венс навесні і влітку 2026 року напряму подзвонив американським військовим командирам на Близькому Сході, в Європі та Азії, щоб дізнатися від них реальну оцінку війни з Іраном. Почуте викликало ще більше побоювання, ніж офіційні заяви Білого дому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

За словами джерел, Венс, який із самого початку виступав проти війни і якому президент США Дональд Трамп доручив допомогти закінчити конфлікт, хотів отримати індивідуальні думки командувачів, перш ніж вони будуть об'єднані в єдину думку Пентагону.

У ході розмов обговорювалася ціла низка питань пов'язаних з війною, включаючи її цілі, тактику, оцінку втрат, дії іранців в Ормузькій протоці, ступінь їх адаптації і те, які удари може витримати уряд Ірану.

Також Венс попросив детальний звіт про те, що залишилися на складах командувачів, і як передача зброї на Близький Схід вплине на їхню здатність стримувати Китай, Росію та Північну Корею.

За останнім пунктом командири сказали, що війна виснажує критично важливі запаси озброєнь США, зокрема ракети-перехоплювачі Patriot. Причому наприкінці весни на одному з театрів військових дій їх залишилося у кількості менше 100 одиниць.

Крім того, війна виснажила запаси армійських тактичних ракетних комплексів, дальність яких становить 190 миль, а також запаси високоточних ударних ракет, які мали їх замінити. За словами військових, запаси критично важливих боєприпасів були найнижчими за всю історію.

Також джерела розповіли, що після деяких розмов у Венса виникли глибокі побоювання щодо загальної стратегії та перспектив успіху. Оцінки ясно показали, на які "неймовірні страждання" готовий піти уряд Ірану у боротьбі за виживання.

За підсумками віце-президент враховував ці висновки у своїх приватних бесідах із Трампом та їх найближчим оточенням. Водночас сам Трамп на брифінгах від голови Об'єднаного комітету начальника штабів Дена Кейна отримував дедалі більше інформації про напружену ситуацію із запасами США та стійкість іранських військових, у що йому спочатку було важко повірити.

Також варто додати, що у приватних розмовах Трамп різко критикував публікації у ЗМІ, які докладно описали скорочення запасів. Він називав журналістів "зрадниками" за висвітлення цієї теми.

Після цих публікацій урядові слідчі опитали десятки високопоставлених військових офіцерів у Пентагоні на поліграфі.

Ряд чиновників побоювалися, що це може говорити про слабкість США та давати сигнал Китаю та Росії, які уважно стежать за американськими запасами.