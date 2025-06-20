Зробіть це на сонцестояння і щастя знайде вас вже до осені: 3 ритуали від астролога

21 червня, коли настає літнє сонцестояння, можна не просто зустріти особливу астрологічну подію, а ще й прикликати щастя. Для цього потрібно дотримуватись правил цього дня й знати про певні ритуали.
Нумеролог та астролог Тетяна Бланк розповіла РБК-Україна, що робити на сонцестояння та які заборони важливо врахувати.
"Сонце заходить в знак Рака. Це пік світла. День, коли Сонце перебуває в найвищій точці неба, а ніч коротшає до мінімуму. Сонцестояння - це час щедрості й достатку, час тріумфу самого життя, піку календарного року. Усі ритуали, бажання, наміри в цей день посилюються в десятки разів. Природа на максимумі", - розповіла Бланк.
Не слід сумувати, говорити про погане, сваритись, лити сльози. Все сказане та зроблене підсилюється. Тому навіщо притягувати погане?
Також астролог не радить сидіти вдома. Навіть просто прогулянка дасть новий ресурс. Не слід ігнорувати сигнали тіла. Якщо хочеться спати, спіть, а якщо хочеться руху - біжіть на танці. Тіло сьогодні дуже чутливе до твоїх рішень.
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