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Минуле увірветься ураганом в життя цих знаків Зодіаку: хто зустріне свого колишнього

Середа 18 червня 2025 16:31
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Минуле увірветься ураганом в життя цих знаків Зодіаку: хто зустріне свого колишнього Гороскоп кохання (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Поліна Іваненко

Коли здається, що всі образи та невирішені непорозуміння залишилися у минулому, Всесвіт доводить, що у нього завжди свої плани. І найближчим часом представники чотирьох знаків Зодіаку опиняться перед непростим вибором: впустити в життя колишнє кохання чи нарешті поставити жирну крапку.

На кого чекають привиди минулого та що обіцяє гороскоп, розповідає РБК-Україна.

Телець

Вже дуже скоро у ваше життя спробує повернутися людина, з якою ви давно попрощалися. В цьому немає нічого поганого, адже минуле не завжди стукає у двері лише задля того, аби принести проблеми. Просто зважте всі "за" і "проти", рішення ухвалювати лише вам. Якщо ви готові знову пірнути в стосунки, які приносили вам щастя - чому ні?

Водолій

Всесвіт часто з нами жартує, і коли ви думаєте, що вже спалили всі мости, він повертає когось з минулого. Можливо, це шанс пропрацювати всі образи та навчитися казати "ні". Але може бути так, що зустріч з колишнім подарує вам цінний та дуже особливий інсайт, якого вам так не вистачало. Нічого не бійтеся і пам'ятайте: ваше щастя у ваших руках.

Діва

Привиди минулого приходять раптово і можуть миттєво повернути вас у спогаді - приємні чи не дуже. Але не слід втікати від зустрічі з тим, від чого неможливо втекти. Не витрачайте свій час та погляньте своїм страхам в очі. Результат вас неймовірно здивує, адже Всесвіт готує для вас щедру винагороду.

Овен

У кожного є історія, яка немов сон, який важко забути. Старі емоції можуть накрити з новою силою, будьте до цього готові. І якщо колишній партнер з`явиться у вашій новій реальності - подумайте, чому це сталося саме зараз. Можливо, Всесвіт дає вам шанс нарешті щось зрозуміти або попрощатися з ілюзіями.

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Під час створення матеріалу було використано джерела: Astrostyle, Knowinsider.

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