Сделайте это на солнцестояние и счастье найдет вас уже к осени: 3 ритуала от астролога

Правила солнцестояния

"Солнце заходит в знак Рака. Это пик света. День, когда Солнце находится в самой высокой точке неба, а ночь укорачивается до минимума. Солнцестояние - это время щедрости и достатка, время триумфа самой жизни, пика календарного года. Все ритуалы, желания, намерения в этот день усиливаются в десятки раз. Природа на максимуме", - рассказала Бланк.

Что надо сделать обязательно:

Очистить пространство : не забудьте протереть пыль, вынести мусор (и из шкафа, и из головы), смыть все лишнее водой или солью. Это как мини-детокс перед большой энергетической волной.

: не забудьте протереть пыль, вынести мусор (и из шкафа, и из головы), смыть все лишнее водой или солью. Это как мини-детокс перед большой энергетической волной. Красиво одеться : доставайте из шкафа любимое платье или что-то другое. Принцип "надену все лучшее сразу" сегодня работает, как никогда.

: доставайте из шкафа любимое платье или что-то другое. Принцип "надену все лучшее сразу" сегодня работает, как никогда. Поставить себя в центр : это день силы Солнца, а значит - день силы личности. Проявляйся и сияй!

: это день силы Солнца, а значит - день силы личности. Проявляйся и сияй! Символически подпитать тело: Сезон овощей, ягод, воды и трав в разгаре, поэтому приготовь что-то простое и вкусное - чтобы тело поняло, что лето уже здесь.

Что запрещено делать на Солнцестояние

Не следует грустить, говорить о плохом, ссориться, лить слезы. Все сказанное и сделанное усиливается. Поэтому зачем притягивать плохое?

Также астролог не советует сидеть дома, даже просто прогулка даст новый ресурс. Не следует игнорировать сигналы тела. Если хочется спать, спите, а если хочется движения - бегите на танцы. Тело сегодня очень чувствительно к твоим решениям.

Ритуалы на солнцестояние