Сделайте это на солнцестояние и счастье найдет вас уже к осени: 3 ритуала от астролога

21 июня, когда наступает летнее солнцестояние, можно не просто встретить особое астрологическое событие, но и призвать счастье. Для этого нужно соблюдать правила этого дня и знать об определенных ритуалах.
Нумеролог и астролог Татьяна Бланк рассказала РБК-Украина, что делать на солнцестояние и какие запреты важно учесть.
"Солнце заходит в знак Рака. Это пик света. День, когда Солнце находится в самой высокой точке неба, а ночь укорачивается до минимума. Солнцестояние - это время щедрости и достатка, время триумфа самой жизни, пика календарного года. Все ритуалы, желания, намерения в этот день усиливаются в десятки раз. Природа на максимуме", - рассказала Бланк.
Не следует грустить, говорить о плохом, ссориться, лить слезы. Все сказанное и сделанное усиливается. Поэтому зачем притягивать плохое?
Также астролог не советует сидеть дома, даже просто прогулка даст новый ресурс. Не следует игнорировать сигналы тела. Если хочется спать, спите, а если хочется движения - бегите на танцы. Тело сегодня очень чувствительно к твоим решениям.
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