Зробить формули й презентації: Claude інтегрували у Google Workspace

Пряме редагування документів та автоматизація у Таблицях

Головною відмінністю нового доповнення є можливість ШІ безпосередньо вносити зміни у файл.

У Google Docs користувачі можуть виділити фрагмент тексту та попросити Claude скоротити його, змінити тональність або виправити формулювання - відповідні правки застосуються одразу всередині документа.

Ще більше можливостей розширення доступні під час роботи з Google Sheets. Claude здатен самостійно прописувати формули, будувати зведені таблиці, створювати діаграми, очищати масиви даних від помилок і додавати нові вкладки.

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Режими контролю та двосторонні конектори

Розробники передбачили гнучкі налаштування контролю за діями ШІ.

Так, за замовчуванням працює режим "Запитати перед редагуванням" (Ask before edits), який вимагає від користувача підтвердження кожної зміни через спеціальну картку. Для тривалих або рутинних задач можна увімкнути режим "Приймати всі правки" (Accept all edits), де алгоритм працює автономно.

Окрім внутрішнього плагіна, Anthropic запустила спеціальні конектори. Вони дозволяють розпочинати роботу безпосередньо в інтерфейсі Claude: наприклад, вставити посилання на Google Sheet для реорганізації даних або попросити створити нову презентацію Google Slides на основі текстових нотаток.

Оновлення вже доступне у бета-версії для користувачів платної передплати Claude Pro, Max, Team та Enterprise.

Цікаво, що новий функціонал створює пряму конкуренцію вбудованому асистенту Google Gemini, надаючи прихильникам Claude можливість працювати з оптимальним ШІ прямо у звичному середовищі Google Workspace.