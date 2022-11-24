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"Зробимо гірше". Лукашенко вигадав причину неучасті його військ у війні проти України

Фото: Олександр Лукашенко, білоруський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Війська Білорусі не беруть участі у війні проти України, бо цим вони "зроблять лише гірше" і не вирішать конфлікту.

Про це заявив лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

"Якщо ми безпосередньо Збройними силами вплутаємось у цей конфлікт, ми нічого до цього не додамо, а зробимо навпаки гірше. Це не роль Білорусі у цьому конфлікті", - заявив диктатор.

Він також підкреслив, що ніколи не відмовлявся від участі його країни в так званій "спеціальній військовій операції" у багатьох напрямках.

"Але ми не вплутуємося, нікого не вбиваємо, живої сили туди не вводимо, тому що в цьому немає необхідності. Наші Збройні сили, хай їх там 35-40 тисяч, вони не вирішать проблеми", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко закликав Україну "зупинитися" і розпочати переговори з Росією, оскільки далі країну нібито очікує на "повне знищення".

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Олександр ЛукашенкоБілорусьВійна Росії проти України