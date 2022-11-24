"Зробимо гірше". Лукашенко вигадав причину неучасті його військ у війні проти України

"Якщо ми безпосередньо Збройними силами вплутаємось у цей конфлікт, ми нічого до цього не додамо, а зробимо навпаки гірше. Це не роль Білорусі у цьому конфлікті", - заявив диктатор.

Він також підкреслив, що ніколи не відмовлявся від участі його країни в так званій "спеціальній військовій операції" у багатьох напрямках.

"Але ми не вплутуємося, нікого не вбиваємо, живої сили туди не вводимо, тому що в цьому немає необхідності. Наші Збройні сили, хай їх там 35-40 тисяч, вони не вирішать проблеми", - додав Лукашенко.