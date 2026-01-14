Зробили неможливе: енергетики відновили світло, тепло і воду у Кривому Розі

Попри нічну атаку та всі складності, енергетики змогли відновили світло, тепло і подачу води у Кривому Розі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Ради оборони міста Олександра Вілкула.
"Енергетики зробили майже неможливе. Усі аварійно відключені абоненти запитані. Котельні розпалили, вже набирають температуру... Водопостачання працює", - написав він.
Окрім того, Вілкул поінформував , що комунальний електротранспорт теж працює у штатному режимі, включаючи швидкісний трамвай. Хоча вночі були прогнози, що зранку швидкісний трамвай працювати не буде.
"Щиро дякую від усієї громади міста кожному енергетику, тепловику, працівнику Міськводоканалу, комунальнику, мужнім рятувальникам, кожному члену Штабу. Усім, хто не спав усю ніч і працював на морозі, щоб не розморозилася система і у криворіжців було все нормально", - додав голова Ради оборони міста.
Через невеликий проміжок часу Вілкул опублікував ще один пост, у якому ще раз детально розповів про нічну атаку та її наслідки, а також повідомив, що внаслідок обстрілу була пожежа. Наразі її ліквідували.
Нагадаємо, РФ вдарила по Кривому Розі в ніч на 14 січня. В результаті масованої атаки "Шахедами" було влучання в об'єкт інфраструктури. Згодом стало відомо, що у місті 45 тисяч абонентів лишились без енергопостачання і понад 700 будинків - без тепла.
Енергетики взялись за відновлення комунікацій незадовго після атаки та пошкоджень і вже на ранок середи голова Криворізької ОДА Олександр Вілкул повідомив - ситуація контрольована. Вдалось відновити пошкодження та повернути людям тепло, світло та воду.
Щодо транспорту у Кривому Розі, який теж не працював через відсутність електрики, вже все налагоджено і працює у звичному режимі.