Зробили неможливе: енергетики відновили світло, тепло і воду у Кривому Розі

"Енергетики зробили майже неможливе. Усі аварійно відключені абоненти запитані. Котельні розпалили, вже набирають температуру... Водопостачання працює", - написав він.

Окрім того, Вілкул поінформував , що комунальний електротранспорт теж працює у штатному режимі, включаючи швидкісний трамвай. Хоча вночі були прогнози, що зранку швидкісний трамвай працювати не буде.

"Щиро дякую від усієї громади міста кожному енергетику, тепловику, працівнику Міськводоканалу, комунальнику, мужнім рятувальникам, кожному члену Штабу. Усім, хто не спав усю ніч і працював на морозі, щоб не розморозилася система і у криворіжців було все нормально", - додав голова Ради оборони міста.

Через невеликий проміжок часу Вілкул опублікував ще один пост, у якому ще раз детально розповів про нічну атаку та її наслідки, а також повідомив, що внаслідок обстрілу була пожежа. Наразі її ліквідували.