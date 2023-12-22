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Зробили майже неможливе. Бійці НГУ знищили "Ланцет" з автоматів Калашникова

Фото: бійці НГУ знищили російський БпЛА Ланцет (росЗМІ)
Автор: Ярослава Борзова

На Запорізькому напрямку бійці 3 бригади оперативного призначення "Спартан" знищили ворожий ударний БпЛА "Ланцет". Зі стрілецької зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НГУ.

Як зазначають у відомстві, безпілотний літальний апарат (БпЛА) рухався зі сторони тимчасово окупованих територій в напрямку позицій українських військ. Його помітили артилеристи групи спостереження.

"Точними пострілами трьох військовослужбовців зі стрілецької зброї, а саме АК-74, ворожий БпЛА було вражено. Вибухнувши в небі, залишки "Ланцету" впали в 30 метрах від своєї цілі", - йдеться в повідомленні.

В НГУ зауважують, що на даному напрямку фронту працювати зі стрілецької зброї по БпЛА окупанта таких як "ZALA", "Орлан" та "Ланцет" доводиться майже щодня.

"За словами військовослужбовців, знищити подібну ціль в небі з автомата Калашникова майже неможливо", - підсумували у Нацгвардії.

 

Фото: знищений бійцями НГУ російський БпЛА "Ланцет" (www.facebook.com/NGUmainpage)

Нічна атака по Україні

Ще з вечора 21 грудня Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски та рух "Шахедів". Відомо, що вибухи через роботу ППО чули у столиці, Київській, Одеській та Хмельницькій областях.

У Києві впали уламки дрона на багатоповерхівку, виникла пожежа. Це сталося у Соломʼянському районі. Крім того, є також пошкодження через уламки у Дарницькому та Голосіївському районах.

У столиці через нічну атаку постраждали двоє людей, одного чоловіка госпіталізували.

Загалом російські окупанти випустили по Україні 28 дронів-камікадзе в ніч на 22 грудня. Сили ППО збили 24 з них.

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