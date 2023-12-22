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Сделали почти невозможное. Бойцы НГУ уничтожили "Ланцет" из автоматов Калашникова

Фото: бойцы НГУ уничтожили российский БпЛА Ланцет (росСМИ)
Автор: Ярослава Борзова

На Запорожском направлении бойцы 3 бригады оперативного назначения "Спартан" уничтожили вражеский ударный БпЛА "Ланцет". Из стрелкового оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НГУ.

Как отмечают в ведомстве, беспилотный летательный аппарат (БпЛА) двигался со стороны временно оккупированных территорий в направлении позиций украинских войск. Его заметили артиллеристы группы наблюдения.

"Точными выстрелами трех военнослужащих из стрелкового оружия, а именно АК-74, вражеский БпЛА был поражен. Взорвавшись в небе, остатки "Ланцета" упали в 30 метрах от своей цели", - говорится в сообщении.

В НГУ отмечают, что на данном направлении фронта работать из стрелкового оружия по БПЛА оккупанта таких как "ZALA", "Орлан" и "Ланцет" приходится почти каждый день.

"По словам военнослужащих, уничтожить подобную цель в небе из автомата Калашникова почти невозможно", - подытожили в нацгвардии.

 

Фото: уничтоженный бойцами НГУ российский БПЛА "Ланцет" (www.facebook.com/NGUmainpage)

Ночная атака по Украине

Еще с вечера 21 декабря Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках и движении "Шахедов". Известно, что взрывы из-за работы ПВО слышали в столице, Киевской, Одесской и Хмельницкой областях.

В Киеве упали обломки дрона на многоэтажку, возник пожар. Это произошло в Соломенском районе. Кроме того, есть также повреждения из-за обломков в Дарницком и Голосеевском районах.

В столице из-за ночной атаки пострадали два человека, одного мужчину госпитализировали.

В общей сложности российские оккупанты выпустили по Украине 28 дронов-камикадзе в ночь на 22 декабря. Силы ПВО сбили 24 из них.

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ПВО