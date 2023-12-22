Зробили майже неможливе. Бійці НГУ знищили "Ланцет" з автоматів Калашникова

На Запорізькому напрямку бійці 3 бригади оперативного призначення "Спартан" знищили ворожий ударний БпЛА "Ланцет". Зі стрілецької зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НГУ.

Як зазначають у відомстві, безпілотний літальний апарат (БпЛА) рухався зі сторони тимчасово окупованих територій в напрямку позицій українських військ. Його помітили артилеристи групи спостереження.

"Точними пострілами трьох військовослужбовців зі стрілецької зброї, а саме АК-74, ворожий БпЛА було вражено. Вибухнувши в небі, залишки "Ланцету" впали в 30 метрах від своєї цілі", - йдеться в повідомленні.

В НГУ зауважують, що на даному напрямку фронту працювати зі стрілецької зброї по БпЛА окупанта таких як "ZALA", "Орлан" та "Ланцет" доводиться майже щодня.

"За словами військовослужбовців, знищити подібну ціль в небі з автомата Калашникова майже неможливо", - підсумували у Нацгвардії.

Фото: знищений бійцями НГУ російський БпЛА "Ланцет" (www.facebook.com/NGUmainpage)