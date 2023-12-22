ua en ru
Пт, 22 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сделали почти невозможное. Бойцы НГУ уничтожили "Ланцет" из автоматов Калашникова

Запорожская область, Пятница 22 декабря 2023 12:58
UA EN RU
Сделали почти невозможное. Бойцы НГУ уничтожили "Ланцет" из автоматов Калашникова Фото: бойцы НГУ уничтожили российский БпЛА Ланцет (росСМИ)
Автор: Ярослава Борзова

На Запорожском направлении бойцы 3 бригады оперативного назначения "Спартан" уничтожили вражеский ударный БпЛА "Ланцет". Из стрелкового оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НГУ.

Как отмечают в ведомстве, беспилотный летательный аппарат (БпЛА) двигался со стороны временно оккупированных территорий в направлении позиций украинских войск. Его заметили артиллеристы группы наблюдения.

"Точными выстрелами трех военнослужащих из стрелкового оружия, а именно АК-74, вражеский БпЛА был поражен. Взорвавшись в небе, остатки "Ланцета" упали в 30 метрах от своей цели", - говорится в сообщении.

В НГУ отмечают, что на данном направлении фронта работать из стрелкового оружия по БПЛА оккупанта таких как "ZALA", "Орлан" и "Ланцет" приходится почти каждый день.

"По словам военнослужащих, уничтожить подобную цель в небе из автомата Калашникова почти невозможно", - подытожили в нацгвардии.

Фото: уничтоженный бойцами НГУ российский БПЛА "Ланцет" (www.facebook.com/NGUmainpage)

Ночная атака по Украине

Еще с вечера 21 декабря Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках и движении "Шахедов". Известно, что взрывы из-за работы ПВО слышали в столице, Киевской, Одесской и Хмельницкой областях.

В Киеве упали обломки дрона на многоэтажку, возник пожар. Это произошло в Соломенском районе. Кроме того, есть также повреждения из-за обломков в Дарницком и Голосеевском районах.

В столице из-за ночной атаки пострадали два человека, одного мужчину госпитализировали.

В общей сложности российские оккупанты выпустили по Украине 28 дронов-камикадзе в ночь на 22 декабря. Силы ПВО сбили 24 из них.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО
NEWS
Стен нет. Фоторепортаж с места разрушения высотки в Киеве
Стен нет. Фоторепортаж с места разрушения высотки в Киеве
DAILY
Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Авдеевка, Купянск и "качели" под Бахмутом. Где Россия пытается прорвать оборону ВСУ