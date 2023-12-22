Сделали почти невозможное. Бойцы НГУ уничтожили "Ланцет" из автоматов Калашникова

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НГУ.

Как отмечают в ведомстве, беспилотный летательный аппарат (БпЛА) двигался со стороны временно оккупированных территорий в направлении позиций украинских войск. Его заметили артиллеристы группы наблюдения.

"Точными выстрелами трех военнослужащих из стрелкового оружия, а именно АК-74, вражеский БпЛА был поражен. Взорвавшись в небе, остатки "Ланцета" упали в 30 метрах от своей цели", - говорится в сообщении.

В НГУ отмечают, что на данном направлении фронта работать из стрелкового оружия по БПЛА оккупанта таких как "ZALA", "Орлан" и "Ланцет" приходится почти каждый день.

"По словам военнослужащих, уничтожить подобную цель в небе из автомата Калашникова почти невозможно", - подытожили в нацгвардии.

Фото: уничтоженный бойцами НГУ российский БПЛА "Ланцет" (www.facebook.com/NGUmainpage)