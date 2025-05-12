Зробили фейковий виклик та намагалися підірвати наряд поліції: СБУ викрила агентів РФ

Теракт на фейковий виклик

Інцидент стався після анонімного дзвінка на екстрену лінію 102, у якому повідомлялося про знайдене тіло з ознаками насильницької смерті.

Поліція виїхала на місце за вказаною адресою, де й стався вибух. Завдяки професійним діям правоохоронців, ніхто не постраждав.

За даними слідства, фігуранти справи, двоє 18-річних мешканців Рівного, виготовили два саморобних вибухових пристрої (СВП), які були споряджені бойовими гранатами, гайками та телефонами для дистанційного підриву.

Фото: СБУ та Нацполіція затримали терористів (t.me/SBUkr)

Усі комплектуючі для вибухів вони отримали зі схрону, координати якого передав російський куратор через месенджер.

Для точного відстеження прибуття поліцейського наряду терористи встановили на місці вибуху датчики руху та відеокамери з віддаленим доступом для російських спецслужб.

Після підготовки всіх пристроїв зловмисники повернулися до своїх домівок, сподіваючись на криптовалютну винагороду від росіян.

Фото: СБУ та Нацполіція затримали терористів (t.me/SBUkr)

Однак, вже за короткий час співробітники СБУ та Нацполіції затримали обох фігурантів у їхніх домівках. Під час огляду місця вибуху було виявлено ще один СВП, який не спрацював після спроби активації.

Що загрожує

Затриманим вже оголошено підозру за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Вони перебувають під вартою, і їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.