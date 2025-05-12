Сделали фейковый вызов и пытались взорвать наряд полиции: СБУ разоблачила агентов РФ

Теракт на фейковый вызов

Инцидент произошел после анонимного звонка на экстренную линию 102, в котором сообщалось о найденном теле с признаками насильственной смерти.

Полиция выехала на место по указанному адресу, где и произошел взрыв. Благодаря профессиональным действиям правоохранителей, никто не пострадал.

По данным следствия, фигуранты дела, двое 18-летних жителей Ривне, изготовили два самодельных взрывных устройства (СВУ), которые были снаряжены боевыми гранатами, гайками и телефонами для дистанционного подрыва.

Фото: СБУ и Нацполиция задержали террористов (t.me/SBUkr)

Все комплектующие для взрывов они получили из тайника, координаты которого передал российский куратор через мессенджер.

Для точного отслеживания прибытия полицейского наряда террористы установили на месте взрыва датчики движения и видеокамеры с удаленным доступом для российских спецслужб.

После подготовки всех устройств злоумышленники вернулись в свои дома, надеясь на криптовалютное вознаграждение от россиян.

Фото: СБУ и Нацполиция задержали террористов (t.me/SBUkr)

Однако, уже через короткое время сотрудники СБУ и Нацполиции задержали обоих фигурантов в их домах. При осмотре места взрыва было обнаружено еще один СВП, который не сработал после попытки активации.

Что грозит

Задержанным уже объявлено подозрение по статье 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Они находятся под стражей, и им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.