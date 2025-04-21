Зрівняли Україну та РФ? В ООН заявили, що обидві країни продовжували воювати у Великдень

В ООН не бачать провини Росії у зриві "великоднього перемир'я". Організація вважає, що обидві країни продовжували бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію спікера генерального секретаря ООН Стефана Дюжарріка.

За його словами, ООН вкотре закликає завершити війну Росії проти України "відповідно до резолюцій ООН, міжнародного права і територіальної цілісності України".

" Ми звернули увагу на ці заяви про припинення вогню. І ми звернули увагу також, що обидві сторони продовжували бойові дії ", - розповів Дюжаррік.

"Великоднє перемир'я"

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 19 квітня заявив, що він оголошує "великоднє перемир'я" на 30 годин. Воно мало тривати з 18:00 суботи 19 квітня до опівночі з неділі на понеділок 21 квітня.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що російські окупанти порушили своє ж перемир'я 2935 разів.

Найбільша кількість атак ворога фіксувалася під Покровськом і Куп'янськом. Також було зафіксовано 96 штурмів військ РФ.

Україна ще в березні погодилася на повне припинення вогню з Росією, але не на 30 годин, а на 30 днів. Але російський диктатор Володимир Путін від такої ініціативи відмовився.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.