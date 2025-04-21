Уравняли Украину и РФ? В ООН заявили, что обе страны продолжали воевать в Пасху

В ООН не видят вины России в срыве "пасхального перемирия". Организация считает, что обе страны продолжали боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию спикера генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

По его словам, ООН в очередной раз призывает завершить войну России против Украины "в соответствии с резолюциями ООН, международного права и территориальной целостности Украины".

" Мы обратили внимание на эти заявления о прекращении огня. И мы обратили внимание также, что обе стороны продолжали боевые действия ", - рассказал Дюжаррик.

"Пасхальное перемирие"

Напомним, российский диктатор Владимир Путин 19 апреля заявил, что он объявляет "пасхальное перемирие" на 30 часов. Оно должно было продлится с 18:00 субботы 19 апреля до полуночи с воскресенья на понедельник 21 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российские оккупанты нарушили свое же перемирие 2935 раз.

Самое большое количество атак врага фиксировалось под Покровском и Купянском. Также было зафиксировано 96 штурмов войск РФ.

Украина еще в марте согласилась на полное прекращение огня с Россией, но не на 30 часов, а на 30 дней. Но российский диктатор Владимир Путин от такой инициативы отказался.

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