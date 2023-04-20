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Зриваємо ключовий план Кремля. Подоляк пояснив важливість оборони Бахмуту

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Оборона Бахмуту має стратегічне значення для України. В першу чергу, це зриває плани Кремля щодо виходу до кордонів Луганської та Донецької областей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Про головне. Оборона Бахмута має стратегічне значення. Україна вже понад 9 місяців стримує наступальний потенціал Росії. ЗСУ знищують найбільш професійні підрозділи ворога та зривають ключовий план Кремля - вихід до кордонів Луганської та Донецької областей. Все інше - згодом", - пише радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами члена комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, контрнаступ українських сил буде "сюрпризом, який найменше очікують" у Росії.

Як розповів командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, наші воїни стримують натиск російських окупантів у динамічних боях у районі Бахмута та завдають значних втрат ворогу.

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