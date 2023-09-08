Зрив атаки на флот РФ. Маск відповів на твердження про відключення Starlink біля Криму

"Вказані регіони Starlink не були активовані. SpaceX нічого не деактивувала", - написав він.

Так гендиректор виробника автомобілів Tesla відреагував на слова мільярдера Уолтера Айзексона з таким твердженням, про що 7 вересня повідомляло CNN, а також відповів на публікацію співзасновника компанії NFTech американського підприємця Маріо Навфаля, в якому той у мережі розмірковує на тему, нібито Макс "міг запобігти ядерній. війну".

"Ілон Маск таємно доручив своїм інженерам відключити мережу супутникового зв'язку Starlink під час великого українського наступу. Цю дію було здійснено, щоб навмисно запобігти раптовому нападу України на російський військово-морський флот", - зазначено у пості Навфаля.

Сам Маск заявляє, що від українських державних органів надійшов екстрений запит на активацію Starlink на всьому шляху до тимчасово окупованого РФ міста Севастополь.

"Очевидно, що мета полягала в тому, щоб потопити більшу частину російського флоту, який стоїть на якорі. Якби я погодився на їхнє прохання, то SpaceX стала б явним співучасником великого військового акту та ескалації конфлікту", - написав бізнесмен.

Що передувало

В уривку книги, який отримало CNN, йдеться, що минулого року Ілон Маск таємно наказав своїм інженерам відключити мережу супутникового зв'язку Starlink, що знаходиться поблизу кримського узбережжя, щоб перешкодити українській таємній атаці на російський військово-морський флот.

У публікації стверджується, що рішення Маска було зумовлене гострим страхом, що РФ відповість ядерною зброєю. А це страх викликали розмови американського мільярдера з високопоставленими російськими чиновниками.

Супутникова мережа Starlink в Україні

На початку повномасштабної війни РФ проти України компанія Ілона Маска надала нашій країні термінали Starlink для забезпечення зв'язку на фронті та у прифронтових регіонах. За останніми даними, Україна отримала 42 тисячі терміналів, які передала компанія SpaceX та партнери України.

Раніше Ілон Маск заявляв, що РФ може "вбити" єдину систему зв'язку Starlink, яка працює на українському фронті. Також він попереджав, що нібито може відключити термінали через значні витрати на їх підтримання.