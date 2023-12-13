За зразком Харкова. Синєгубов розповів про укріплення оборони Куп'янська

"Ми будуємо оборону Куп'янська по зразку Харкова, коли ми будували кільцеву оборону з кількох кілець захисних споруд. Конкретику не скажу, але все необхідне для військових ми створюємо, щоб вони займалися лише знищенням нашого ворога", - сказав Синєгубов.

За словами глави ОВА, станом на зараз фортифікаційні споруди будують на всіх напрямках, однак у пріоритетах - укріплення чотирьох основних напрямків.

"Ми працюємо цілодобово. Спостерігаємо постійно за діями ворога, маємо вживати заходів. Щодо фортифікаційних споруд - їх будуємо на всіх напрямках. Пріоритетних - чотири: Сумський, Куп'янський, Лиманський, Борівський", - пояснив він.

Нагадаємо, що вчора російські війська обстріляли Куп'янськ в Харківській області. В результаті ворожої атаки одна людина загинула, ще одна поранена.

Обстріли Куп'янська

Куп'янськ Харківської області російські війська окупували у лютому 2022 року під час масштабного вторгнення РФ до України.

Пізніше за місто точилися серйозні бої. Про звільнення Куп'янська Харківської області стало відомо на початку вересня 2022 року, коли ЗСУ вибили ворога з лівобережної частини міста.

Пізніше, вже наприкінці місяця, під контроль українських військ перейшов і Куп'янськ-Вузловий.

З того часу російські війська не припиняють обстрілювати ці населені пункти. Наприклад, на початку листопада під обстріл потрапив Куп'янськ-Вузловий, загинув чоловік.

При цьому РФ не залишає спроб повернути місто під свій контроль. Буквально вчора повідомлялося, що окупати продовжують наступати на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Зокрема, намагаючись заблокувати Куп'янськ, намагаються захопити село Сіньківка.

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