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По образцу Харькова. Синегубов рассказал об укреплении обороны Купянска

Фото: руководитель Харьковской обладминистрации Олег Синегубов (facebook.com synegubov official)
Автор: Карина Левицкая

Купянск, по примеру Харькова, укрепляют кольцевой обороной. Для этого вокруг города создают несколько колец защитных сооружений.

Об этом заявил руководитель Харьковской обладминистрации Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Мы строим оборону Купянска по образцу Харькова, когда мы строили кольцевую оборону из нескольких колец защитных сооружений. Конкретику не скажу, но все необходимое для военных мы создаем, чтобы они занимались только уничтожением нашего врага", - сказал Синегубов.

По словам главы ОВА, по состоянию на сейчас фортификационные сооружения строят на всех направлениях, однако в приоритетах - укрепление четырех основных направлений.

"Мы работаем круглосуточно. Наблюдаем постоянно за действиями врага, должны принимать меры. Относительно фортификационных сооружений - их строим на всех направлениях. Приоритетных - четыре: Сумской, Купянский, Лиманский, Боровский", - пояснил он.

Напомним, что вчера российские войска обстреляли Купянск в Харьковской области. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще один ранен.

Обстрелы Купянская

Купянск Харьковской области российские войска оккупировали в феврале 2022 года во время масштабного вторжения РФ в Украину.

Позже город шли серьезные бои. Об уходе Купянска Харьковской области стало известно в начале сентября 2022 года, когда ВСУ выбили врага из левобережной части города.

Позже, уже в конце месяца, под контроль украинских войск перешел и Купянск-Узловой.

С этого времени российские войска не прекращают обстреливать эти населенные пункты. К примеру, в начале ноября под обстрел попал Купянск-Узловой, погиб мужчина.

При этом РФ не оставляет попыток вернуть город под свой контроль. Буквально вчера сообщалось, что оккупанты продолжают наступать на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. В частности, пытаясь заблокировать Купянск, пытаются захватить село Синьковка.

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Война России против УкраиныКупянск